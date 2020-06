Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Japon donne seulement six semaines à Londres pour un accord commercial Reuters • 23/06/2020 à 09:37









LONDRES, 23 juin (Reuters) - Le Japon donne seulement six semaines à la Grande-Bretagne pour conclure un accord commercial post-Brexit, rapporte mardi le Financial Times. La Grande-Bretagne a officiellement quitté l'Union européenne mais reste liée par certains engagements européens jusque fin 2020, le temps de négocier ses futures relations avec le bloc. "Pour éviter un trou en janvier, nous devons adopter cela au cours de la session d'automne de la Diète (le parlement japonais-NDLR)", a dit Hiroshi Matsuura, principal négociateur japonais, au Financial Times. "Cela signifie que nous devons conclure les négociations d'ici fin juillet." (Guy Faulconbridge version française Bertrand Boucey)

