Le Japon dévoile un nouveau plan de mesures face au coronavirus

(Actualisé avec nouveau plan de mesures) TOKYO, 10 mars (Reuters) - Le Japon a dévoilé mardi un nouveau plan de mesures d'un montant équivalent à 3,5 milliards d'euros afin de protéger la fragile économie japonaise des effets du coronavirus. Le plan, d'un montant de 430,8 milliards de yens, est destiné en priorité à offrir un soutien aux petites et moyennes entreprises. Pour le financer, le gouvernement piochera dans ses réserves budgétaires jusqu'à la fin de l'année, d'un montant d'environ 270 milliards de yens, a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe. Le gouvernement n'entend pas pour l'instant augmenter son budget pour répondre une situation qui n'a pas atteint l'ampleur de la crise financière de 2008-2009, a déclaré pour sa part le ministre des Finances, Taro Aso. Ces annonces sont susceptibles d'influer sur ce qu'annoncera la Banque du Japon (BoJ) à l'issue de sa réunion monétaire des 18 et 19 mars. Shinzo Abe a déclaré mardi que le gouvernement allait travailler étroitement avec la BoJ pour stabiliser les marchés, accentuant la pression sur la banque centrale pour qu'elle engage des mesures de soutien supplémentaires. Le Premier ministre a fait cette déclaration quelques heures après que le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a rappelé que la banque centrale était disposée à agir face à des marchés "très instables", alimentant l'hypothèse que la réunion de la BoJ la semaine prochaine débouche sur un assouplissement accru. "Les marchés effectuent des mouvements nerveux sur fond d'incertitudes concernant les perspectives économiques. Sur la base d'accords conclus parmi les nations du G7 et du G20, le gouvernement va travailler étroitement avec la BoJ et les autorités d'autres pays pour répondre de manière appropriée", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une réunion avec des représentants du parti au pouvoir. Les grands argentiers des pays du G20 se sont engagés à surveiller l'impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale et à prendre les mesures fiscales et monétaires "appropriées" pour protéger l'économie des effets néfastes de l'épidémie. (Leika Kihara et Kaori Kaneko, avec Tetsushi Kajimoto et Daniel Leussink; version française Jean Terzian et Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

