Le Japon avertit ses ressortissants en Chine sur fond de tensions diplomatiques accrues

Le Japon a prévenu mardi ses ressortissants de prendre des précautions supplémentaires et d'éviter les lieux bondés en Chine, dans un contexte d'aggravation du différend diplomatique entre Tokyo et Pékin à la suite de commentaires de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à propos de Taïwan.

Cet avertissement, diffusé par l'ambassade du Japon en Chine, intervient alors qu'un représentant de haut rang du ministère japonais des Affaires étrangères effectue mardi une visite à Pékin pour y rencontrer son homologue chinois et tenter d'apaiser les tensions entre les deux plus grandes économies d'Asie.

La Chine a exhorté en fin de semaine dernière ses citoyens à ne plus se rendre au Japon, une décision qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur l'économie japonaise.

Selon des données officielles, les touristes chinois représentent près d'un quart des personnes visitant le Japon. Les titres des entreprises du secteur japonais du tourisme ont plongé en Bourse après l'annonce de Pékin.

Arrivée au pouvoir à Tokyo le mois dernier, Sanae Takaichi a déclenché une querelle sans précédent depuis des années avec Pékin en déclarant plus tôt ce mois-ci devant le Parlement japonais qu'une potentielle attaque de la Chine contre Taïwan pourrait menacer la "survie" du Japon et déclencher une réponse militaire de la part de celui-ci.

En réponse, un diplomate chinois basé au Japon a publié sur les réseaux sociaux des commentaires menaçants visant Sanae Takaichi. La presse officielle chinoise a également multiplié les éditoriaux acerbes à l'encontre de la Première ministre japonaise, en dépit de remontrances effectuées par Tokyo.

"SUR LE FIL DU RASOIR"

Dans l'avertissement qu'elle a diffusé, l'ambassade du Japon a dit prendre note de la couverture médiatique de cette affaire en Chine et rappelé à ses citoyens la nécessité de respecter les coutumes locales, tout en les appelant à se montrer prudents dans leurs interactions avec la population chinoise.

Il est conseillé aux ressortissants japonais présents en Chine de ne pas se déplacer seuls et de faire preuve d'une vigilance accrue quand ils se déplacent avec des enfants.

"Si vous voyez une personne ou un groupe qui semblent un tant soit peu suspicieux, ne les approchez pas et quittez immédiatement la zone", est-il écrit.

Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron. Taipei rejette les revendications chinoises et déclare que seule la population taïwanaise peut décider de son propre avenir.

Une centaine de kilomètres seulement séparent Taïwan du territoire japonais, tandis que les eaux entourant l'île représentent des voies de transit commercial cruciales pour Tokyo.

Alors que le Japon est l'hôte du plus important contingent de soldats américains à l'étranger, l'ambassadeur des Etats-Unis au Japon, George Glass, a déclaré mardi via le réseau social X que "si jamais quelqu'un avait un doute, les Etats-Unis sont pleinement engagés à la défense du Japon (...)".

D'après Allen Carlson, expert en politique étrangère chinoise à l'université américaine de Cornell, le refus de Tokyo de rétracter ses commentaires à propos de Taïwan rend caduques ses efforts pour apaiser Pékin.

"Par conséquent, les deux pays sont sur le fil du rasoir", a-t-il dit.

(Liz Lee à Pékin et John Geddie à Tokyo, avec la contribution de Tim Kelly, Mariko Katsumura, Kantaro Komiya, Satoshi Sugiyama, Ritsuko Shimizu et Katya Golubkova à Tokyo, Laurie Chen à Pékin; version française Jean Terzian)