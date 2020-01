Le Japon a une chance de maintenir une croissance positive, estime Lombard Odier

Si le différend commercial sino-américain et les événements géopolitiques en Asie du Nord-Est n'occasionnent pas de nouveau choc externe, le Japon a une chance de maintenir une croissance positive, mais toujours faible, en 2020, estime Homin Lee.

(AOF) - La hausse de la TVA a eu des retombées pires que prévu, bien que les responsables politiques japonais s'y soient minutieusement préparés, observe Homin Lee, stratège macro - Asie chez Lombard Odier. Selon ce dernier, le cabinet de Shinzo Abe introduira probablement des mesures de relance budgétaire agressives et conséquentes pour assurer un rebond rapide au début de la nouvelle année. La Banque du Japon interviendra en soutien, en opérant quelques ajustements supplémentaires.

