Le héros du box-office : Le film-concert de Taylor Swift domine les salles de cinéma

(Refonte avec les chiffres du box-office mondial, ajout de citations et d'éléments de contexte tout au long de l'histoire) par Lisa Richwine

LOS ANGELES, 15 octobre (Reuters) -

La chanteuse pop Taylor Swift a régné sur le box-office ce week-end, son film-concert transformant les salles obscures en pistes de danse et rapportant plus de 126 millions de dollars dans le monde entier.

Les spectateurs ont revêtu des T-shirts de concert et des paillettes pour assister aux projections de "Taylor Swift: The Eras Tour" Lors de nombreuses projections, les fans se sont levés pour chanter et bouger au rythme de "Shake It Off", "Anti-Hero" et d'autres succès des 17 années de carrière de Swift.

L'affluence a donné un coup de fouet aux cinémas, qui ont dû faire face à un automne morose après qu'une grève des acteurs hollywoodiens a incité les studios à retarder des films tels que "Dune: Deuxième partie"

Selon le distributeur AMC Theatres AMC.N , les ventes de billets aux États-Unis et au Canada pour "The Eras Tour" devraient atteindre 95 à 97 millions de dollars d'ici la fin de la journée de dimanche.

Cela dépasserait les 73 millions de dollars que "Never Say Never", le film de Justin Bieber sorti en 2011, qui détient actuellement le record pour un film de concert, a récolté sur l'ensemble de sa durée d'exploitation.

"C'est le début d'une superstar", a déclaré Jeff Bock, analyste principal du box-office chez Exhibitor Relations Co, à propos du film de Swift. "C'était une fête dans un cinéma"

selon les estimations d'AMC, "The Eras Tour" a ajouté jusqu'à 33 millions de dollars sur les marchés internationaux, pour un total mondial de 126 à 130 millions de dollars.

Le concert sera projeté dans des salles de cinéma dans d'autres pays, dont le Brésil, la Corée du Sud et la Malaisie, en novembre.

Les résultats définitifs du week-end seront publiés lundi.

Si les estimations actuelles se confirment, les recettes nationales de Swift ne seront pas à la hauteur des prévisions les plus optimistes des analystes du box-office, qui tablaient sur 100 à 140 millions de dollars.

Selon les analystes, il était difficile de prévoir le taux de fréquentation, car le film est différent des superproductions d'action qui occupent habituellement la première place au box-office.

Aucun film débutant en octobre n'a jamais dépassé les 100 millions de dollars sur le marché intérieur. le "Joker" a rapporté 96,2 millions de dollars en 2019.

Dans l'ensemble, les ventes de billets nationaux pour l'ensemble de 2023 jusqu'à présent étaient en hausse de 26% par rapport à l'année dernière, selon les données de Comscore, mais près de 17% en dessous des chiffres de 2019 avant la pandémie. Les studios ont sorti 16 films de moins dans les salles cette année par rapport à la même période en 2019.

Les fans de Swift ont été ravis de voir le Eras Tour sur grand écran. Beaucoup ont manqué la chance de voir la chanteuse en personne après que le vendeur de billets Ticketmaster a subi des pannes et que les prix de revente des places ont grimpé jusqu'à des milliers de dollars.

"Étant donné qu'il est difficile d'obtenir un billet pour un concert, je trouve vraiment fantastique que les personnes qui n'ont pas la chance d'y assister puissent le faire dans une salle comme celle-ci", a déclaré Stephanie Gaudette lors d'une projection au TCL Chinese Theatre à Hollywood.

le film "The Eras Tour", enregistré lors de concerts au SoFi Stadium à l'extérieur de Los Angeles, a reçu un rare score de A+ dans les sondages du public réalisés par CinemaScore, et une note positive de 100 % de la part des critiques de cinéma sur le site Rotten Tomatoes.

La chanteuse pop Beyonce suivra Swift en présentant son Renaissance Tour au cinéma en décembre, une autre sortie qui aidera les cinémas à combler les vides laissés par la grève en cours des acteurs d'Hollywood . Les espoirs d'une fin rapide de l'arrêt de travail ont été anéantis la semaine dernière lorsque les négociations collectives ont échoué.

La National Association of Theatre Owners a déclaré qu'une enquête menée auprès de 6 000 spectateurs avait révélé que 72 % d'entre eux souhaitaient voir davantage de concerts dans les salles de cinéma.