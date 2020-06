Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Haut Conseil de stabilité financière appelle encore à la prudence sur les dividendes Reuters • 18/06/2020 à 11:39









PARIS, 18 juin (Reuters) - Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) continue de recommander une "attitude responsable" de la part des banques et des assureurs concernant la distribution de dividendes, les rachats d'actions et les versements de rémunérations variables, a-t-il annoncé jeudi. "Compte tenu des circonstances actuelles et pour soutenir l'offre de crédit aux entreprises, notamment les TPE et PME qui dépendent fortement du financement bancaire, le Haut Conseil a décidé de laisser inchangé à 0% le coussin de fonds propres bancaires contra-cyclique", a-t-il aussi déclaré dans un communiqué. Le HCSF note que les tensions financières, qui avaient atteint un niveau très élevé sur certains marchés au milieu du mois de mars au plus fort de la pandémie de coronavirus, ont nettement diminué depuis. Toutefois, les risques pour le système financier restent à un niveau élevé, indique-t-il, compte tenu de l'ampleur des pertes économiques déjà subies et à venir et de l'incertitude qui demeure sur la normalisation de la situation sanitaire et la trajectoire de la reprise. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.