Le GSG ETF, un ETF sur les matières premières, atteint son plus haut niveau depuis 6,5 ans

L’ETF iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) a atteint son plus haut niveau en six ans et demi vendredi dernier, grâce à la hausse des contrats à terme sur l’énergie, les métaux et l’agriculture, dans un contexte de tensions géopolitiques à la frontière russo-ukrainienne et de pénurie d’approvisionnement qui affecte diverses matières premières. Le fonds a progressé de +2,88% au cours de la première semaine de février et se dirige vers son troisième mois consécutif de performance positive après avoir gagné +7,21% et +11,75% en décembre 2021 et janvier 2022 respectivement.

Exposition et ratio de dépenses des ETF GSG

GSG offre une exposition à un large éventail de matières premières et investit dans des contrats à terme entièrement garantis sur l’indice S&P GSCI(R) Total Return – le premier grand indice de matières premières investissable. Actuellement, l’indice S&P GSCI contient 24 matières premières de tous les secteurs : six produits énergétiques, cinq métaux industriels, huit produits agricoles, trois produits d’élevage et deux métaux précieux.

Le fonds a un ratio de dépenses de 0,75 % et se négocie sur le NYSE Arca. Cette année, les investisseurs ont ajouté plus de 150 millions de dollars dans ce fonds de 1,8 milliard de dollars, dans l’espoir de se protéger contre l’inflation.

