Le groupe Uniper relance sa centrale à charbon de Petershagen

(AOF) - La tension sur l'approvisionnement en énergie de l'Allemagne à l'approche de l'automne se fait toujours plus prégnante. La centrale à charbon Heyden 4 d'Uniper, située à Petershagen près de Minden (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), produira à nouveau de l'électricité pour le marché à partir du 29 août 2022 et probablement jusqu'au 30 avril prochain, d'après l'énergéticien allemand Uniper.

Le déploiement de cette unité de 875 mégawatts s'inscrit dans le cadre de la loi servant à sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne pour les hivers à venir. Si les délais de cette loi sont prolongés, Heyden 4 pourrait rester sur le marché pendant une année supplémentaire.

L'exploitation envisagée de Heyden 4 sera restreinte en raison des limitations de la capacité de transport ferroviaire de la houille vers le site, qui pourraient être levées lorsque des capacités de transport supplémentaires seront disponibles.

Uniper peut révoquer la décision de retour sur le marché à tout moment avec un préavis de quatre semaines. Une condition préalable à l'utilisation est également l'activation d'au moins le niveau d'alerte du plan d'urgence gaz du gouvernement fédéral, ce qui est actuellement le cas. Depuis la mi-2021, Heyden 4 soutient le système électrique en tant que centrale de réserve, mais ne produit pas d'électricité pour le marché.

Fin 2020, Uniper avait mis fin à l'exploitation commerciale de la centrale dans le cadre de son plan de décarbonisation, qui prévoit la neutralité en CO2 de la production électrique européenne d'ici 2035. Le 1er juin 2021, le régulateur allemand avait certifié que la centrale était "systémiquement pertinente" et donc nécessaire à la sécurité d'approvisionnement de la région. Dans le cas contraire, Uniper aurait fermé définitivement la centrale le 8 juillet 2021.

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.