Le groupe Société générale achète la société de financement d'équipements ITL

PARIS, 21 janvier (Reuters) - La Société générale annonce mardi l'acquisition de la société ITL, spécialiste des financements d'achats d'équipement sur les marchés de la santé, de l'environnement et de l'industrie. ITL, qui compte plus de 3.000 clients et plus de 220 millions d'euros d'encours, se présente comme spécialiste dans le montage de financements dans le cadre de la location de matériels professionnels. La société était détenue par la Banque française mutualiste. La Société générale a réalisé cette transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, via sa filiale Franfinance dont le directeur général Frédéric Jacob-Peron souligne dans un communiqué qu'elle "va contribuer à renforcer nos positions commerciales en capitalisant sur l'expertiste reconnue d'ITL". L'acquisition, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée au cours du premier semestre. Il n'aura pas d'impact signification sur son ratio de solvabilité CET1 du groupe Société générale. (Henri-Pierre André)

Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris -0.52%