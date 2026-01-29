Le groupe russe Lukoil vend des actifs internationaux au groupe américain Carlyle

Lukoil accepte de vendre des actifs mondiaux au groupe Carlyle

Les analystes estiment que la valeur totale des actifs étrangers de Lukoil s'élève à environ 22 milliards de dollars

L'accord avec Carlyle dépend de l'approbation des États-Unis

La transaction n'inclura pas les actifs de Lukoil au Kazakhstan

(Ajout d'éléments de contexte tout au long du texte) par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré jeudi qu'ilavait accepté de vendre la plupart de ses actifs étrangers d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain.

Lukoil a déclaré avoir convenu avec Carlyle de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société. Les analystes évaluent le total des actifs étrangers de Lukoil à environ 22 milliards de dollars.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables telles que l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, y compris la permission de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Lukoil et le plus grand producteur de pétrole russe Rosneft

ROSN.MM ont été sanctionnés par les États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Les sanctions font partie de l'objectif du président américain Donald Trump de forcer la Russie à accepter un accord de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine, la guerre européenne la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Trésor américain a bloqué deux tentatives d'accord jusqu'à présent, la première entre Lukoil et le groupe commercial suisse Gunvor en octobre et une proposition d'échange d'actions conçue par Xtellus Partners, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, en décembre.

Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial.