 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe russe Lukoil vend des actifs internationaux au groupe américain Carlyle
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lukoil accepte de vendre des actifs mondiaux au groupe Carlyle

*

Les analystes estiment que la valeur totale des actifs étrangers de Lukoil s'élève à environ 22 milliards de dollars

*

L'accord avec Carlyle dépend de l'approbation des États-Unis

*

La transaction n'inclura pas les actifs de Lukoil au Kazakhstan

(Ajout d'éléments de contexte tout au long du texte) par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Le deuxième producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM a déclaré jeudi qu'ilavait accepté de vendre la plupart de ses actifs étrangers d'une valeur totale d'environ 22 milliards de dollars à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain.

Lukoil a déclaré avoir convenu avec Carlyle de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société. Les analystes évaluent le total des actifs étrangers de Lukoil à environ 22 milliards de dollars.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables telles que l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, y compris la permission de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Lukoil et le plus grand producteur de pétrole russe Rosneft

ROSN.MM ont été sanctionnés par les États-Unis en octobre dernier, en réponse, selon Washington, à la lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Les sanctions font partie de l'objectif du président américain Donald Trump de forcer la Russie à accepter un accord de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine, la guerre européenne la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le Trésor américain a bloqué deux tentatives d'accord jusqu'à présent, la première entre Lukoil et le groupe commercial suisse Gunvor en octobre et une proposition d'échange d'actions conçue par Xtellus Partners, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, en décembre.

Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,38 USD Ice Europ +0,93%
Pétrole WTI
64,20 USD Ice Europ +1,07%
THE CARLYLE GRP
60,5400 USD NASDAQ +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( Belga / BENOIT DOPPAGNE )
    ING: bénéfice net en légère baisse en 2025 malgré un bond au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:40 

    Le géant bancaire néerlandais ING a annoncé jeudi un léger recul de 1% de son bénéfice net en 2025, tout en enregistrant une forte progression de 23,3 % au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, la banque a dégagé un bénéfice net de 6,33 milliards d’euros, ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.01.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / TED ALJIBE )
    Philippines: croissance de 4,4% en 2025, au plus bas depuis 2011
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:30 

    La croissance économique des Philippines a progressé de 4,4% en 2025, le taux le plus bas hors période Covid depuis près de quinze ans, a annoncé jeudi le gouvernement, imputant ce résultat aux catastrophes climatiques et à un manque de confiance des consommateurs ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    STMicroelectronics: le bénéfice net annuel dégringole de près de 90%
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 08:24 

    Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2025 avec un bénéfice net part du groupe en chute de près de 90%, après une baisse de son chiffre d'affaires et des dépréciations d'actifs, selon ses résultats publiés jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank