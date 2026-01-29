Le groupe russe Lukoil, soumis à des sanctions, accepte de vendre des actifs internationaux au groupe américain Carlyle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Lukoil accepte de vendre des actifs mondiaux au groupe Carlyle

*

Les actifs étrangers de Lukoil valent environ 22 milliards de dollars, selon les analystes

*

L'accord avec Carlyle dépend de l'approbation des États-Unis

*

La transaction n'inclura pas les actifs de Lukoil au Kazakhstan

(Plus de détails sur Carlyle) par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova

Lukoil LKOH.MM a accepté de vendre la plupart de ses actifs à l'étranger, estimés à environ 22 milliards de dollars, à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O , sous réserve de l'approbation du gouvernement américain, a déclaré jeudi le deuxième producteur de pétrole russe.

Le Trésor américain avait donné à Lukoil jusqu'au 28 février pour vendre son portefeuille mondial, en raison des sanctions américaines liées à l'action de la Russie en Ukraine.

La vente, si elle a lieu, mettrait fin à l'expansion à l'étranger de Lukoil, qui est l'entreprise russe la plus fortement exposée aux marchés énergétiques internationaux.

Lukoil a déclaré dans un communiqué avoir convenu avec Carlyle de vendre son unité LUKOIL International GmbH, qui supervise les actifs étrangers de la société.

Ceux-ci comprennent des opérations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale et au Mexique, et vont d'une participation majoritaire dans le vaste champ pétrolifère irakien de West Qurna 2 à des raffineries en Bulgarie et en Roumanie.

"L'accord signé n'est pas exclusif pour la société et est soumis à certaines conditions préalables telles que l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, notamment l'autorisation de l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis (OFAC) pour la transaction avec Carlyle", a déclaré Lukoil.

Carlyle a déclaré dans un communiqué que l'accord était conditionné à sa diligence raisonnable et aux approbations réglementaires.

PRESSION DES SANCTIONS

Lukoil et le plus grand producteur de pétrole russe Rosneft

ROSN.MM ont été sanctionnés par les États-Unis en octobre dernier pour ce que Washington a qualifié de lenteur des progrès dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le président américain Donald Trump pour forcer la Russie à accepter un accord visant à mettre fin au conflit en Ukraine, la guerre européenne la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale.

Diverses sources ont déclaré qu'au moins une douzaine de prétendants potentiels avaient exprimé leur intérêt pour l'achat d'actifs de Lukoil LKOH.MM , notamment Carlyle , les majors pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , le conglomérat d'Abu Dhabi IHC , et l'entreprise saoudienne Midad Energy .

Carlyle gère 474 milliards de dollars d'actifs, répartis sur trois secteurs d'activité et 660 véhicules d'investissement.

Lukoil a déclaré que l'accord n'incluait pas ses actifs au Kazakhstan.

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il avait soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les participations de Lukoil dans les projets énergétiques du pays.

Ces participations comprennent le Caspian Pipeline Consortium, la principale porte d'entrée pour les exportations de pétrole kazakh, ainsi que le plus grand gisement pétrolier du pays, Tengiz.

Le Trésor américain a jusqu'à présent bloqué deux tentatives de rachat des actifs de Lukoil, d'abord un accord entre Lukoil et le groupe commercial suisse Gunvor en octobre, puis une proposition d'échange d'actions élaborée par Xtellus Partners, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, en décembre.