Le Groupe Poujoulat acquiert BBNA

(AOF) - Le Groupe Poujoulat a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société Bois Bûches Nord Atlantique (BBNA), située en Loire-Atlantique. L'objectif de cette opération est de poursuivre la consolidation de sa branche bois-énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest. Les actionnaires historiques de BBNA, Monsieur et Madame Corbin, et les représentants de Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, ont signé le protocole de vente, le 25 juillet dernier.

La Société BBNA, localisée à Guémené-Penfao, est spécialisée dans la fabrication et la distribution du bois-bûche et granulés à haute performance, en Loire-Atlantique.

Cette acquisition s'inscrit dans la démarche de croissance externe de la filiale Euro Energies et des marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest. Pour rappel, depuis juillet 2021, le groupe Poujoulat a acquis la société Bois Bûches Centre Atlantique (BBCA), implantée dans l'Indre ainsi que La Bûche Forestière et la SOCCEM, situées dans la Sarthe.

Les cessionnaires et l'équipe actuelle de BBNA accompagneront Euro Energies dans le développement de la filière bois locale. En effet, par cette opération, le Groupe Poujoulat accroît significativement ses capacités de production dans les 18 mois à venir et contribue à la dynamique d'emplois du territoire.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.