Le groupe OKwind constate une amélioration de son EBITDA au premier semestre 2022

(AOF) - Le Groupe Okwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, a annoncé ses résultats du premier semestre 2022. A cette occasion, le groupe a confirmé ses objectifs financiers annoncés lors de son introduction en bourse : un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros et taux d’Ebitda consolidé d’environ 10% pour 2022 ; et un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros et taux d’Ebitda consolidé d’environ 20% pour 2023.

Son chiffre d'affaires semestriel 2022 s'établit à 13,5 millions d'euros, en augmentation de 42% par rapport au premier semestre 2021 et se répartit de la manière suivante : 86% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoB (11,6 millions d'euros, en progression de 33%) ; 14% du chiffre d'affaires réalisé auprès du BtoC (1,9 million d'euros, +127%).

L'accélération de l'activité sur les trois verticales de Groupe OKwind (exploitations agricoles, collectivités/sites industriels et particuliers) bénéficie d'un contexte de marché favorable.

Son carnet de commandes a fortement progressé et s'établissait à 18,5 millions d'euros au 30 juin 2022, contre 5,4 millions d'euros au 30 juin 2021.

Après prise en compte de ces éléments au 30 juin 2022, l'Ebitda est proche de l'équilibre à -0,1 million d'euros. Le taux d'Ebitda (-0,8%), s'améliore nettement par rapport au premier semestre 2021 (-2,2%), tout en intégrant la mise en place d'une politique de stockage maîtrisée afin d'anticiper la montée en charge de l'activité historiquement plus élevée au second semestre, saisonnalité qui devrait toutefois s'estomper en 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

