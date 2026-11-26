Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). L'objectif : déployer ses solutions auprès des entreprises adhérentes (artisans, TPE, PME et ETI) afin de les accompagner sur leurs enjeux de compétitivité, de pouvoir d'achat et de fidélisation.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'Obiz qui vise à développer des relations durables avec les organisations et leurs écosystèmes.

Grâce à la complémentarité de ses solutions, Obiz propose une approche globale articulée autour de trois leviers :

- maîtriser les coûts de structure : à travers HA PLUS PME, les entreprises peuvent accéder à des conditions d'achat négociées et optimiser leurs dépenses de fonctionnement ;

- améliorer le pouvoir d'achat : les solutions SLD (ReducCE et Ski Power) permettent de proposer aux bénéficiaires des offres et avantages destinés à réduire leurs dépenses du quotidien et de loisirs (billetterie, cinéma, bons d'achat, etc.) ;

- renforcer la fidélisation des clients : avec Obiz Fid et Adelya, le groupe accompagne les entreprises dans la conception et le déploiement de dispositifs relationnels visant à développer l'engagement, la satisfaction et la fidélité de leurs clients.

Grâce à ce partenariat réunissant l'ensemble de ses expertises, le groupe Obiz permet aux artisans, TPE et PME du MEDEF de bénéficier d'avantages comparables à ceux d'un CSE et de tarifs négociés, sans structure dédiée. Un dispositif qui offre également aux ETI un levier efficace pour réduire leurs coûts tout en boostant l'attractivité et la fidélisation de leurs équipes.