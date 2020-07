Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe mexicain TV Azteca investit dans Deezer Reuters • 02/07/2020 à 18:24









SAO PAULO, 2 juillet (Reuters) - Le groupe mexicain de télévision TV Azteca, filiale de Grupo Salinas, a conclu un accord avec Deezer pour investir dans le spécialiste français de la musique en ligne via une prise de participation et des partenariats commerciaux, ont annoncé jeudi les deux entreprises. Cet accord, qui fournira aussi à Deezer un accès aux productions de TV Azteca, est estimé à 40 millions de dollars (35,6 millions d'euros). Le niveau de la participation du groupe mexicain à la suite de cet accord n'a pas été précisé mais Deezer a déclaré qu'elle augmentait de 30% sa valorisation par rapport à son dernier tour de table en 2018, à 1,4 milliard de dollars. Deezer est déjà bien implanté au Brésil et souhaite se développer dans d'autres pays d'Amérique latine comme le Mexique, la Colombie et l'Argentine, a dit son directeur général Hans-Holger Albrecht. (Tatiana Bautzer version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

