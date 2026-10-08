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Le groupe maritime Maersk augmente son supplément carburant d'urgence en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 09:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles et de détails sur cette augmentation aux paragraphes 2 et 3)

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi qu’il augmentait sa surtaxe de carburant d’urgence (EFS) sur tous les enlèvements à l’exportation et les livraisons à l’importation en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont augmenté jeudi, en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, sur fond de multiplication des attaques contre le transport maritime dans le Golfe et le détroit d’Ormuz, tandis que les États-Unis réduisaient leur production alors qu’un ouragan menaçait les installations offshore.

Maersk a indiqué dans un communiqué qu’elle portait son EFS à 20 % à compter du 12 octobre et qu’elle continuerait à réévaluer régulièrement ce supplément.

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