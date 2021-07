Le Groupe Magellim prend une participation dans Baltis Capital

(AOF) - Le Groupe Magellim annonce une prise de participation dans la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis Capital. Après avoir annoncé en janvier dernier, le rapprochement avec la société de gestion d'actifs A plus Finance, spécialisée en immobilier et en Private Equity, le Groupe Magellim confirme son ambition de devenir un acteur global de l'investissement et de la gestion d'actifs en immobilier, avec un fort ancrage en région. Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital conserve la direction opérationnelle de Baltis Capital.