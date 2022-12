Le groupe Lucibel a restructuré son activité éclairage « Lucibel pro »

(AOF) - Le groupe Lucibel annonce avoir restructuré son activité éclairage " Lucibel pro " positionnée essentiellement sur l'éclairage de bureaux. Le plan de restructuration a entrainé une réduction d'effectifs portant sur une vingtaine de personnes (départs par licenciements économiques, départs en retraite non remplacés ou fins de CDD), ce qui va permettre une économie de 1,3 million d'euros en année pleine. L'effectif de Lucibel SA passera ainsi de 50 personnes ETP (équivalent temps plein) au 30 juin 2022 à 29 personnes ETP mi-janvier 2023.

Dans le cadre de ce plan de restructuration, Stéphane Vanel, qui était Directeur Général de l'activité éclairage de Lucibel, a quitté le groupe le 12 décembre. Il est remplacé à la Direction Générale de l'entité juridique Lucibel SA par Frédéric Granotier, Président fondateur du groupe Lucibel, et Directeur Général de Lucibelle Paris, filiale cosmétique du groupe. Frédéric Granotier a été nommé Directeur Général de Lucibel SA par décision du Conseil d'administration qui s'est tenu le 15 décembre 2022.

Cette activité " Lucibel pro " est confrontée à une situation compliquée dans son segment de marché principal qui est soumis à une pression concurrentielle forte combinée aux bouleversements de l'immobilier de bureaux consécutifs à la crise sanitaire. Néanmoins, à l'issue de cette restructuration, cette activité " Lucibel pro " devrait tendre vers une exploitation positive.

En raison du recul du chiffre d'affaires de l'activité Lucibel Pro ayant conduit au plan de restructuration, le chiffre d'affaires du groupe Lucibel sur l'exercice 2022 devrait être en retrait d'environ 12% par rapport à celui de l'exercice 2021.

Suite au repositionnement stratégique annoncé, et grâce à la montée en puissance rapide de sa filiale cosmétique Lucibelle Paris, le Groupe Lucibel réalisera en 2023 une très large majorité de son chiffre d'affaires dans les domaines de la muséographie et du luxe, ce qui va permettre une nouvelle amélioration du taux de marge brute moyen du Groupe.

Par ailleurs, afin que le Conseil d'administration de Lucibel reflète l'évolution de ce repositionnement stratégique du groupe en direction du luxe et de la cosmétique, un changement dans la composition du Conseil d'administration de Lucibel est intervenu.

Ainsi, Grégoire Cabri-Wiltzer a été coopté administrateur par le Conseil d'administration du 15 décembre 2022, en remplacement de Bastien Aversa, représentant de NextStage AM au sein du Conseil d'administration, qui a démissionné du Conseil le 10 décembre 2022.

