Le Groupe L&A relance le concept de CGP mandataire

(AOF) - Le Groupe L&A, acteur du secteur de la gestion de patrimoine, propose le statut de mandataire et offre un accompagnement sur-mesure permettant aux CGP de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendant. Il permet aussi aux jeunes entrepreneurs de s'adosser et de bénéficier de la structure et de la marque L&A Finance, filiale du Groupe L&A.

" D'après notre constat, il s'avère que les CGP ont besoin d'un statut hybride : l'indépendance associée à certains avantages plus classiques du salariat. Le concept de CGP mandataires chez le Groupe L&A réunit les deux, mêlant l'échange de compétences, le travail d'équipe et l'accès aux fonctions support d'une entreprise tout en gardant leur indépendance " commente Jérôme Rusak, président du Groupe L&A.