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Le groupe japonais SMFG envisage de racheter Jefferies, selon le FT
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails et du contexte et ajout d'actions au paragraphe 2)

Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans en vue d'un éventuel rachat de la banque d'investissementaméricaine Jefferies JEF.N , a rapporté le Financial Times mardi.

Les actions de Jefferies ont augmenté de 6 % à Francfort après l'annonce du FT.

SMFG a chargé une équipe de s'assurer qu'elle est prête à agir si la chute du cours de l'action Jefferies présente une opportunité, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le cours de l'action a chuté de plus de 36 % depuis le début de l'année, à la suite des fortes baisses enregistrées l'année dernière lorsqu'une unité liée à la branche de gestion d'actifs de Jefferies a été impliquée dans la faillite de l'équipementier automobile américain First Brands.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Jefferies n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que SMFG n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Selon le rapport, une initiative du groupe japonais SMFG n'est pas imminente, et il n'est pas certain que les dirigeants de Jefferies soient disposés à vendre à un prix d'action déprimé.

Jefferies, une banque d'investissement indépendante qui rivalise avec certains des plus grands noms de Wall Street, a une capitalisation boursière de 8,17 milliards de dollars, selon les données du LSEG. La SMFG a une capitalisation boursière d'environ 124 milliards de dollars.

Jefferies a fait l'objet d'un examen minutieux concernant ses normes de prêt et son goût du risque après l'effondrement des prêteurs britanniques Market Financial Solutions et First Brands.

Des investisseurs ont intenté un procès à la banque d'investissement , alléguant que la société les a trompés en investissant dans un fonds lié à First Brands, qui devait à la branche Leucadia Asset Management de Jefferies environ 715 millions de dollars de créances.

Fusions / Acquisitions

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JEFFERIES FINL
39,520 USD NYSE +3,62%
S'TOMO MITSUI FI
28,020 EUR Tradegate +0,07%
S'TOMO MITSUI FI
32,5625 USD OTCBB +0,27%
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