Le groupe japonais Asics va scinder son activité de baskets Onitsuka Tiger, très prisée ; le cours de l'action s'envole

Des chaussures de la marque Onitsuka Tiger. (crédit : Adobe Stock)

par Mariko Katsumura et Chang-Ran Kim

La société japonaise Asics a annoncé mercredi qu'elle allait scinder son activité haut de gamme Onitsuka Tiger, l'un des principaux moteurs de son bénéfice record enregistré pendant quatre années consécutives grâce à l'essor du tourisme et à la forte hausse de la demande pour ses chaussures de sport d'inspiration rétro.

Selon ce plan, l'activité Onitsuka Tiger, vieille de près de 80 ans, sera transférée à OT Group, une filiale à 100 %, via une scission de la société qui prendra effet le 1er janvier, a déclaré Asics. Cette mesure vise à accélérer la prise de décision et à renforcer la compétitivité mondiale de la marque, a-t-elle précisé.

Il n'est pas prévu d'introduire OT Group en bourse, a déclaré Yasuhito Hirota, directeur général d'Asics, lors d'une conférence de presse.

L'action Asics, qui est en concurrence avec des marques telles que Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE , a progressé de près de 2% à Tokyo, alors que l'indice TOPIX reculait de 0,7%. Le titre a été multiplié par sept environ au cours des cinq dernières années, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars.

“À mesure que les organisations grossissent, la prise de décision ralentit souvent, car les processus d'approbation deviennent plus complexes et chronophages”, a déclaré Tatsunori Kawai, stratège en chef chez Mitsubishi UFJ ESmart Securities. “Une scission est donc une solution idéale pour ces entreprises à croissance rapide.”

“Onitsuka Tiger s'est déjà forgé une position de marque solide et indépendante, et la concurrence nationale est faible. La scission ne devrait pas nuire à l'activité principale d'Asics.”

Ryoji Shoda, qui a été nommé directeur général du tout nouveau groupe OT, a déclaré que la marque ouvrirait ce qui serait son plus grand magasin phare dans le quartier animé de Shinjuku à Tokyo le 10 juillet, suivi d'un autre à Nagoya, dans le centre du Japon, en août. Milan, Séoul et Los Angeles accueilleront également des magasins phares au cours de l'année prochaine.

“Nous constatons des contraintes persistantes, les clients ne pouvant pas entrer dans des magasins bondés; nous visons donc à nous développer avec de grands magasins phares à l'échelle mondiale”, a-t-il déclaré.

Les baskets Onitsuka Tiger ont connu un regain de popularité après leur apparition dans le film “Kill Bill” de Quentin Tarantino en 2003, dans lequel l'actrice Uma Thurman portait une paire jaune moutarde.

Onitsuka Tiger a été un moteur de croissance essentiel pour Asics ces dernières années. Les ventes de la marque ont bondi de 43% par rapport à l'année précédente pour atteindre 136,5 milliards de yens (851 millions de dollars) au cours de l'exercice clos en décembre, soutenues par une forte demande en Europe, le tourisme à destination du Japon et un yen plus faible.

L'activité Onitsuka Tiger a affiché une marge bénéficiaire de près de 38%, la plus élevée parmi les cinq catégories principales d'Asics.

En février, le fabricant japonais de chaussures et de vêtements de sport et de loisirs a prévu une nouvelle année de bénéfice record pour cette année.

La Brésilienne Ana Lebl, 18 ans, faisait partie des nombreux clients des boutiques hors taxes qui ont acheté une paire de baskets Mexico 66 SD de la marque, la semaine dernière dans un magasin Onitsuka Tiger à Tokyo.

“Je les ai toujours vues en ligne et elles sont tellement sympas”, a-t-elle déclaré, ajoutant que faire du shopping chez Onitsuka Tiger figurait en tête de sa liste de choses à faire lors de son séjour au Japon. “Avant même mon voyage, certains de mes amis m'ont demandé si j'allais au magasin et m'ont parlé des chaussures qu'ils avaient achetées.”

Réputée pour ses designs minimalistes, Onitsuka Tiger trouve ses racines chez le prédécesseur d'Asics, fondé en 1949 par Kihachiro Onitsuka, qui souhaitait fabriquer des chaussures de sport, convaincu que l'éducation de jeunes en bonne santé était essentielle à la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale.

Onitsuka a développé sa première paire de chaussures de basket-ball et a baptisé la marque “Tiger”, inspiré par la force et l'agilité de ce qu'il considérait comme l'animal le plus puissant d'Asie.

($1 = 160,3400 yens)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))