Le groupe indien Tata reconduit son président et soutient son introduction en bourse, dans un contexte de désaccord avec l'organisme caritatif qui en détient le contrôle

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(Ajoute des précisions sur la réunion du conseil d'administration, source au paragraphe 4)

* Cette décision met en lumière les tensions au sein du conseil d'administration du groupe indien Tata

* N. Chandrasekaran est reconduit dans ses fonctions de président pour cinq années supplémentaires

* Noel Tata s'oppose à la reconduction du président et à l'introduction en bourse lors de la réunion du conseil d'administration

par Aditya Kalra et Jayshree P Upadhyay

Le groupe indien Tata a reconduit jeudi N. Chandrasekaran à la présidence et a annoncé qu’il envisagerait une introduction en bourse, défiant ainsi la fondation caritative familiale qui contrôle ce conglomérat présent dans des secteurs allant du sel aux logiciels et mettant à nu une scission au sein de ce groupe vieux de 158 ans.

Chandrasekaran et les Tata Trusts, dirigés par Noel Tata et détenant 66 % de la société holding de Tata, se sont affrontés sur des questions allant d’une éventuelle introduction en bourse de Tata Sons aux pertes croissantes d’Air India, en passant par le retrait prévu d’un actionnaire minoritaire.

La reconduction du président, âgé de 63 ans, a été un soulagement pour le groupe, qui fait face à des pertes de plus en plus importantes chez Air India, à un effondrement brutal chez Jaguar Land Rover et aux répercussions d’une fuite de données , ce qui a fait remonter les actions des sociétés du groupe Tata.

Les conflits au sein du conseil d’administration ne sont pas une nouveauté chez Tata Sons. En 2016, le conseil d’administration avait limogé son président de l’époque après que celui-ci s’était brouillé, sur des questions de gouvernance, avec le patriarche du groupe, Ratan Tata, demi-frère de Noel, qui dirigeait la branche caritative avant son décès en 2024.

Chandrasekaran avait déclaré le mois dernier qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat de président après février 2027. Mais le groupe Tata a indiqué dans un communiqué que le conseil d’administration lui avait demandé ce mois-ci de reconsidérer sa décision dans «l’intérêt général», ce qu’il a accepté jeudi.

Noel Tata, 68 ans, s’est opposé à la reconduction de Chandrasekaran ainsi qu’à l’éventuelle introduction en bourse de Tata Sons, dans une déclaration faite lors de la réunion du conseil d’administration de jeudi, soulignant ainsi les désaccords.

Ce renouvellement de mandat est "illégal" au regard des statuts de Tata Sons, a déclaré Tata Trusts dans un communiqué.

Chandrasekaran est devenu président de Tata Sons en 2017 et a été reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat de cinq ans en 2022.

INTRODUCTION EN BOURSE ÉVENTUELLE

Tata Sons, qui est la société holding faîtière du groupe Tata, contrôle plus de 30 sociétés du groupe Tata, dont la société informatique TCS TCS.NS et Tata Motors TAMO.NS .

Les sociétés du groupe Tata ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 185 milliards de dollars au cours du dernier exercice. Au 31 mars, ses 26 sociétés cotées en bourse affichaient une capitalisation boursière cumulée de 277 milliards de dollars.

La décision prise jeudi par le conseil d’administration intervient également quelques jours après que la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) (RBI) a rejeté la demande de Tata Sons visant à être exemptée des règles qui l’obligeraient à entrer en bourse, ce qu’elle s’efforce d’éviter.

La RBI l’a classée en 2022 parmi les sociétés financières non bancaires de "niveau supérieur" (NBFC). Les entreprises de cette catégorie sont soumises à une réglementation renforcée et à une obligation de cotation.

Jeudi, le conseil d’administration a déclaré qu’il s’orienterait vers cette obligation de conformité et envisagerait une cotation en bourse, a indiqué à Reuters une source directement informée de la situation.

Tata Sons s’est abstenu de le préciser explicitement, indiquant qu’il "prendra des mesures pour se conformer aux directives applicables de la RBI et sollicitera les conseils de la RBI, de Tata Trusts et d’autres parties prenantes concernant les exigences de conformité applicables".