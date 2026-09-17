Le groupe français Thales plaide en faveur d'un cadre international pour le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de Thales estime qu’un cadre gouvernemental international est nécessaire pour l’IA

* Ces commentaires interviennent dans le cadre du débat sur les garde-fous à mettre en place pour cette technologie

* Thales propose une alternative au système de contrôle Palantir soutenu par l'Otan

(Ajout de citations et de contexte)

par Florence Loeve

La plus grande entreprise européenne de technologies de défense, la société française Thales TCFP.PA , a appelé jeudi à la mise en place d’un cadre international pour régir le développement de l’intelligence artificielle.

S'exprimant lors d'une présentation sur les technologies de combat, dans un contexte de débat sur la rapidité du développement de l'IA, le directeur général Patrice Caine a déclaré aux journalistes que les machines pouvaient être maîtrisées grâce à des garde-fous techniques adéquats, soutenus par une surveillance gouvernementale.

“Je suis convaincu que nous disposons des moyens nécessaires pour maîtriser l’IA. Ce n’est pas un débat technique, cela relève de la responsabilité des gouvernements”, a déclaré Caine aux journalistes.

“Le monde a besoin d’un cadre approprié qui vienne s’ajouter à ces garanties techniques”, a-t-il ajouté.

Cet appel à la réglementation est intervenu au lendemain d’une intervention du ministre des Finances, Roland Lescure, qui a exhorté la France et l’Europe à accélérer le développement de l’IA afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains, dans le cadre d’un débat plus large sur la nécessité de renforcer les garde-fous en matière d’IA.

Le président américain Donald Trump a rejeté les appels lancés par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, et d’autres dirigeants de la Silicon Valley visant à ralentir le rythme du développement de l’IA.

L’IA joue un rôle de plus en plus important sur le champ de bataille, en analysant les données issues des images de drones et des images satellites afin d’identifier des cibles et d’aider les commandants à prendre des décisions plus rapidement.

Thales et d’autres entreprises européennes du secteur de la défense déploient leurs propres systèmes de ciblage basés sur l’IA après que l’OTAN a sélectionné le système "Maven Smart System" de Palantir Technologies PLTR.O , géant américain de l’analyse de données, pour les opérations de commandement à son siège.

Thales a déclaré que son système Hexaforce, récemment lancé, renforcerait à la fois la souveraineté et les performances opérationnelles de l'Otan et de ses alliés. L'entreprise a minimisé la concurrence directe avec Palantir, dont la croissance rapide a suscité des inquiétudes en Europe quant à la dépendance vis-à-vis des plateformes technologiques américaines.