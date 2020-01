Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe Etat islamique appelle à mettre en échec le plan Trump pour le Proche-Orient Reuters • 27/01/2020 à 14:39









LE CAIRE, 27 janvier (Reuters) - Le groupe Etat islamique appelle ses combattants et les musulmans en général à attaquer des Juifs et mettre en échec le plan préparé par l'administration de Donald Trump pour le Proche-Orient dans un enregistrement audio diffusé lundi. L'appel est attribué au porte-parole de l'EI, Abou Hamzah al Kouraïchi. Le plan Trump pour le Proche-Orient doit être détaillé dans les prochaines heures par l'administration américaine. Les responsables de l'Autorité palestinienne redoutent qu'il n'enterre définitivement la solution à deux Etats initiée par le processus d'Oslo il y a plus d'un quart de siècle. (Samer Hassan version française Henri-Pierre André)

