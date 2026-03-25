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Le groupe espagnol de jeux d'argent Codere en vente pour 2,3 milliards de dollars, selon Expansion
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 08:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de jeux espagnol Codere a engagé Jefferies JEF.N et Macquarie Capital pour le conseiller sur la vente imminente de la société qui pourrait être valorisée à plus de 2 milliards d'euros (2,32 milliards de dollars), a rapporté le journal Expansion mercredi, citant plusieurs sources du marché familières avec l'opération.

Selon le rapport, le processus n'en est qu'à ses débuts, les offres indicatives étant attendues pour la mi-mai, les offres fermes pour le début du mois de juillet et l'objectif d'un accord avant les vacances d'été du mois d'août.

Ni Codere ni les deux banques n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Codere, deuxième groupe espagnol de jeux et de loisirs après Cirsa CIRSA.MC , est détenu par environ 84 fonds d'investissement depuis un accord de conversion de dettes en actions conclu en 2024, qui a retiré le contrôle à la famille fondatrice Martinez Sampedro.

Davidson Kempner est le principal actionnaire avec une participation de 13,3 %, devant Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital et Invesco.

Le groupe, fondé en 1980, opère sur les marchés réglementés d'Espagne, d'Italie, d'Argentine, du Mexique, du Panama, de Colombie et d'Uruguay, dans le domaine des jeux d'argent terrestres et en ligne.

Les soumissionnaires potentiels pourraient inclure des investisseurs industriels et financiers, bien que certaines sociétés de capital-investissement soient confrontées à des restrictions liées à l'ESG en matière d'investissement dans les jeux d'argent, ce qui pourrait réduire le nombre de soumissionnaires, a déclaré Expansion dans son rapport.

Le rapport précise que l'opération inclurait Codere Online, l'unité numérique du groupe cotée au Nasdaq.

(1 $ = 0,8624 euro)

Fusions / Acquisitions

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