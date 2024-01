Le groupe DLPK noue un partenariat stratégique avec April

(AOF) - Groupe spécialisé dans les domaines de l’épargne et de la gestion d’actifs, DLPK annonce son rapprochement avec le groupe April en vue de conclure un partenariat stratégique. Ce rapprochement stratégique avec April permettra au groupe DLPK d'accélérer sa croissance et de consolider son leadership sur le marché français auprès des intermédiaires financiers (CGPI, banque privée, courtiers...) à travers ses marques reconnues pour leur haut niveau d'expertises, telles que Nortia, Nevidis, Nélia Gestion, Nélia Titres, Warold, Go Epargne Entreprise, Tailor AM, Nexo Capital, Linavest.

Le groupe DLPK continuera d'être dirigé par l'équipe actuelle emmenée par Vincent Dubois.

"Cette perspective de rapprochement enthousiasmante va servir nos ambitions mutuelles de croissance sur le marché de l'épargne et de la gestion d'actifs. Nous pourrons mettre en commun nos expertises à destination de nos divers réseaux de distribution. Cet engagement, c'est avant tout un ADN entrepreneurial et une dynamique d'innovation partagés ", a déclaré Vincent Dubois, président du groupe DLPK.

DLPK déploie son expertise dans la distribution de solutions patrimoniales multicanales, la conception et la gestion de produits d'épargne et de prévoyance (assurance vie, compte titres, épargne salariale) ainsi que les solutions financières innovantes.

April est le leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires.