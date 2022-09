Le groupe de VTC Lyft gèle les embauches en prévision d'une récession aux USA

(AOF) - Anticipant une récession, Lyft, le groupe américain de VTC rival de Uber, a pris la décision de geler les embauches aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année. Les craintes d'une récession économique dans le pays deviennent plus prégnantes outre-Atlantique. Selon siliconangle.com, l'entreprise, qui a supprimé 60 emplois dans sa division de location en juillet, doit faire face à des dépenses croissantes dans un contexte d'inflation exponentielle, la plus élevée depuis 40 ans.

Les coûts de Lyft ont augmenté de 36 % au cours de son dernier trimestre, un trimestre au cours duquel Lyft a également enregistré une perte nette de 377,2 millions de dollars, contre 251,9 millions de dollars il y a un an et 196,9 millions de dollars au trimestre précédent., rapporte le média en ligne.

Lyft comptait 5 000 employés au 30 juin. Selon le New York Post, Lyft a commencé à informer les candidats du gel des embauches en début de semaine.

La décision de Lyft de suspendre les recrutements intervient dans un contexte de gel des embauches et de licenciements dans la filière technologique au sens large, y compris dans le secteur du transport routier. La prudence est de mise parmi les entreprises du secteur VTC : en mai, son concurrent Uber a mis le frein sur les dépenses de marketing et les embauches se font au compte-gouttes.

