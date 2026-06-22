Le groupe de matériaux de construction CRH va racheter Arcosa dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 8,5 milliards de dollars

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* CRH propose 150 dollars par action Arcosa, soit une prime de 10,4% par rapport à son dernier cours de clôture

* CRH affirme que cette opération renforce son exposition à la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027

(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

La société irlandaise CRH CRH.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société américaine Arcosa ACA.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, renforçant ainsi la position du groupe de matériaux de construction en Amérique du Nord.

CRH propose 150 dollars par action pour Arcosa, ce qui représente une prime de 10,4% par rapport au cours de clôture précédent d’Arcosa. L’action de la société basée à Dallas, au Texas, a progressé de 7,5% pour atteindre 146 dollars en pré-ouverture.

Jim Mintern, directeur général de CRH, a déclaré que cette opération permettait à CRH de tirer parti de la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis.

Arcosa possède des carrières, des parcs à matériaux et des centrales d’enrobage, et sa division "Engineered Structures" est l’un des principaux fabricants sur le marché américain du transport d’énergie.

L'acquisition d'Arcosa, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, s'inscrit dans la vague d'opérations de rachat qui déferle actuellement sur le secteur américain des matériaux de construction. Les entreprises cherchent en effet à gagner en envergure et à mettre en place des chaînes d'approvisionnement locales afin d'atténuer l'impact des droits de douane, tandis que la demande est soutenue par la construction de logements neufs, les réparations et les rénovations.

Plus tôt cette année, QXO QXO.N a conclu un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir TopBuild BLD.N , distributeur et installateur de produits de construction. L’année dernière, Commercial Metals Company a racheté le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars.

CRH est un acteur très actif sur le marché des fusions-acquisitions et a dépensé 9,1 milliards de dollars pour près de 80 acquisitions, pour la plupart de taille bien plus modeste, au cours des deux dernières années.

Sa plus importante opération jusqu’alors avait été l’acquisition, en 2015, pour 6,5 milliards d’euros d’actifs cimentiers que ses rivaux européens Holcim et Lafarge avaient dû céder avant leur fusion, une transaction qui a transformé la société basée à Dublin en un acteur de bien plus grande envergure.

CRH a déclaré s’attendre à des synergies de coûts annuelles de 175 millions de dollars d’ici la troisième année et à ce que l’opération ait un effet relutif sur les bénéfices dès les 12 premiers mois suivant sa finalisation.

J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que conseillers financiers de CRH, tandis qu’Evercore et Goldman Sachs assurent le même rôle pour Arcosa.

(1 dollar = 0,8732 euro)