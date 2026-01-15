Le groupe de luxe Richemont dépasse ses prévisions de ventes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé jeudi une hausse de 4% de ses ventes au troisième trimestre, dépassant les attentes, la demande de bijoux haut de gamme étant restée forte.

La deuxième plus grande société de luxe au monde, dont les marques comprennent également Van Cleef & Arpels et Buccellati, a déclaré que ses ventes de septembre à décembre ont augmenté à 6,40 milliards d'euros (7,45 milliards de dollars) par rapport à 6,15 milliards d'euros l'année précédente.

Ce chiffre est supérieur au consensus des analystes qui tablaient sur 6,28 milliards d'euros (7,31 milliards de dollars), cité par Visible Alpha. Mesurées en devises constantes, les ventes de Richemont ont augmenté de 11 %, soit un léger ralentissement par rapport au taux de 14 % enregistré au cours des trois mois précédents.

(1 dollar = 0,8595 euro)