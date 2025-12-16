 Aller au contenu principal
Le groupe de luxe Kering et Ardian concluent un accord immobilier à New York
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 07:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , et la société de capital-investissement Ardian ont déclaré mardi qu'ils avaient conclu un accord de coentreprise pour une opération immobilière à New York d'une valeur de 900 millions de dollars.

Dans le cadre de l'accord conclu au début de l'année, Kering apporte cet actif à une coentreprise nouvellement créée avec Ardian. Ardian détiendra une participation de 60 %, Kering conservant 40 %.

KERING
304,050 EUR Euronext Paris 0,00%
