Le groupe de luxe Kering et Ardian concluent un accord immobilier à New York

Le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , et la société de capital-investissement Ardian ont déclaré mardi qu'ils avaient conclu un accord de coentreprise pour une opération immobilière à New York d'une valeur de 900 millions de dollars.

Dans le cadre de l'accord conclu au début de l'année, Kering apporte cet actif à une coentreprise nouvellement créée avec Ardian. Ardian détiendra une participation de 60 %, Kering conservant 40 %.