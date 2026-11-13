Le groupe de K-pop Stray Kids partira en tournée « RUN IT » en Amérique du Nord et en Europe en 2027

Les membres du groupe de K-pop Stray Kids s'apprêtent à se produire dans certaines des plus grandes salles de leur carrière, alors que leur tournée mondiale prolongée « RUN IT » fera étape dans davantage de stades à travers l'Amérique du Nord et l'Europe en 2027.

La partie nord-américaine débutera à Seattle le 16 mai 2027, et la tournée comprendra également des concerts à Vancouver, Los Angeles, Paris, Londres et Barcelone, entre autres, pour culminer avec un concert estival au stade San Siro de Milan.

Outre les concerts déjà annoncés en Asie, Stray Kids se produira dans une série de stades, selon le calendrier établi par l’organisateur Live Nation Entertainment Inc.

"Nous sommes vraiment ravis d’avoir la chance et l’opportunité d’aller plus loin et de présenter nos spectacles aux personnes qui nous attendent", a déclaré Bang Chan, leader de ce boys band composé de huit membres, lors d’une interview à Séoul.

Cette tournée fait suite à une série de succès commerciaux qui ont permis au groupe de se hisser au rang des plus grands noms de la scène musicale mondiale, tant en matière de tournées que d’albums.

En août 2026, Stray Kids est devenu le premier groupe à voir ses neuf titres entrer directement à la première place du Billboard 200 avec son mini-album "THIS & THAT".

En 2027, le groupe se produira dans des salles plus grandes que celles de la tournée de 2025, et ce dans plusieurs régions.

Stray Kids devra également se produire sans Lee Know, qui devrait devenir le premier membre du groupe à s’enrôler pour effectuer son service militaire obligatoire en Corée du Sud début 2027.

Les membres australiens Bang Chan et Felix ont exprimé leur nostalgie pour Sydney, où ils ont tous deux grandi, et ont déclaré que les moments passés sur certaines plages de la ville leur manquaient.

Bang Chan s’est dit ouvert à de futures collaborations, citant notamment le collectif de hip-hop 1300, basé à Sydney, comme partenaire créatif potentiel.

"Nous sommes toujours ouverts, alors n’hésitez pas à nous appeler. On serait partants pour monter un projet", a déclaré Bang, le leader des Stray Kids.

Même si le groupe doit faire face à un agenda chargé en cette fin d’année, Hyunjin a déclaré qu’il espérait trouver le temps de faire la fête à Noël, mais aussi de profiter de moments plus calmes.

"À Noël, j’ai envie d’enfiler un manteau, d’enrouler une écharpe bien serrée autour de mon cou et de marcher dans la neige en écoutant des chants de Noël", a déclaré Hyunjin.

"Ensuite, j’irais dans un café en terrasse où règne une ambiance festive de Noël et je m’assiérais tranquillement avec une tasse de chocolat chaud garnie de guimauves."