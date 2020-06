Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe de K-Pop BTS donne un million de dollars à "Black Lives Matter" Reuters • 07/06/2020 à 11:57









SEOUL, 7 juin (Reuters) - Le groupe sud-coréen de K-Pop BTS a donné un million de dollars (886.000 euros) au mouvement "Black Lives Matter" en geste de soutien aux manifestants dénonçant les violences policières contre les Noirs aux Etats-Unis, a déclaré dimanche leur label, Big Hit Entertainment, à Reuters. Le groupe de sept chanteurs et danseurs, qui vend des millions d'albums à travers le monde, avait déjà publié jeudi sur Twitter un message condamnant le racisme et les violences, qui a déclenché parmi leurs fans un mouvement en faveur de dons pour "Black Live Matters". Ce mouvement, relayé avec le mot clé #MatchAMillion, vise désormais à égaler le don d'un million de dollars effectué par les BTS eux-mêmes. (Sangmi Cha version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.