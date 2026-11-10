Le groupe de cosmétiques Coty va restructurer ses activités en France

Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, prévoit de restructurer ses activités en France à la suite d’un audit, a annoncé mardi la société.
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La solidité des marques de prestige phares , notamment Marc Jacobs, Hugo Boss et Burberry, aide le directeur général par intérim Markus Strobel à redynamiser les activités de Coty
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Coty prévoit de supprimer 155 des 200 postes en France, a rapporté l'AFP la semaine dernière, citant des sources syndicales
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Cette proposition pour la France s'inscrit dans la stratégie de Coty visant à mettre en place une organisation plus simple, plus ciblée et plus durable, a précisé Coty dans un communiqué
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Cette proposition, soumise à la législation locale du travail, comprend un plan de restructuration de l'activité beauté grand public de Coty ainsi qu'une révision de son modèle opérationnel dans le secteur du luxe en France, a précisé Coty
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