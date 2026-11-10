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Le groupe de cosmétiques Coty va restructurer ses activités en France
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 19:25

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Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, prévoit de restructurer ses activités en France à la suite d’un audit, a annoncé mardi la société.

  • La solidité des marques de prestige phares , notamment Marc Jacobs, Hugo Boss et Burberry, aide le directeur général par intérim Markus Strobel à redynamiser les activités de Coty

  • Coty prévoit de supprimer 155 des 200 postes en France, a rapporté l'AFP la semaine dernière, citant des sources syndicales

  • Cette proposition pour la France s'inscrit dans la stratégie de Coty visant à mettre en place une organisation plus simple, plus ciblée et plus durable, a précisé Coty dans un communiqué

  • Cette proposition, soumise à la législation locale du travail, comprend un plan de restructuration de l'activité beauté grand public de Coty ainsi qu'une révision de son modèle opérationnel dans le secteur du luxe en France, a précisé Coty

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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