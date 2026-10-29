Le groupe Carlyle va céder son producteur roumain de gaz naturel offshore de la mer Noire

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(Ajout des numéros de paragraphes omis dans l'avis. Mise à jour avec le commentaire de Carlyle sur les perspectives en matière de fusions-acquisitions au paragraphe 9, et sur l'opération Moeve au paragraphe 10)

* BSOG est le premier projet gazier roumain en mer Noire depuis trois décennies

* BSOG représente 10 % de la consommation de gaz de la Roumanie

* Carlyle recherche des opportunités d'acquisitions tant en amont qu'en aval

La société de capital-investissement Carlyle Group CG.O et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vont céder leur producteur roumain de gaz naturel offshore Black Sea Oil & Gas (BSOG) à Mazarine Energy, a annoncé jeudi BSOG.

Cette cession prévue transfère le contrôle d’un producteur qui couvre environ 10 % des besoins en gaz de la Roumanie à une ancienne société du portefeuille de Carlyle.

Les entreprises n’ont pas divulgué le prix de vente. La BERD, qui détient 10 % de BSOG, a également refusé de donner plus de détails sur cette cession.

BSOG a lancé en 2022 le premier projet gazier offshore roumain en mer Noire depuis trois décennies, quelques mois après l’invasion par la Russie de l’Ukraine voisine , à un moment critique pour les marchés énergétiques européens.

Contrairement à d’autres États européens, la Roumanie ne dépendait pas du gaz russe, produisant la majeure partie de ses besoins sur son territoire grâce à OMV Petrom ROSNP.BX , à la société publique Romgaz SNG.BX et à BSOG.

“L’investissement de Carlyle dans BSOG… associé au soutien de la BERD et au transfert de propriété à Mazarine, témoigne de la confiance continue des investisseurs internationaux dans le secteur énergétique roumain et de sa capacité à attirer des capitaux internationaux à long terme vers des actifs énergétiques d’importance stratégique”, a déclaré BSOG.

La vente est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Carlyle a fondé BSOG en 2015 et a fait entrer la BERD au capital avec une participation minoritaire deux ans plus tard. Mazarine Energy exploite des actifs pétroliers et gaziers en Tunisie, en Roumanie et aux Pays-Bas.

Interrogé sur la position de Carlyle concernant de futures opérations, Bob Maguire, codirecteur de Carlyle International Energy Partners, a déclaré à Reuters: “Nous (, chez CIEP), avons la flexibilité nécessaire pour nous intéresser aux deux volets du secteur: l’amont et l’aval. Et cela ne changera pas.”

Lundi, la société espagnole Moeve — détenue en partie par Carlyle — et la société portugaise Galp Energia GALP.LS ont annulé cette semaine un projet de fusion portant sur des actifs de raffinage et d’autres actifs en aval, alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran transforme les raffineries du monde entier, autrefois en difficulté, en actifs très convoités.

PROJET GAZIER OFFSHORE EN MER NOIRE

OMV Petrom et Romgaz développent le projet gazier offshore « Neptun Deep » en mer Noire, dont elles prévoient, avec le gouvernement roumain, qu’il entrera en production en 2027 et fera de la Roumanie le plus grand producteur de gaz de l’Union européenne ainsi qu’un exportateur net.

Cet État membre de l’UE et de l’OTAN partage une frontière terrestre de 614 km (382 miles) avec l’Ukraine et a signalé à plusieurs reprises des incursions de drones russes dans son espace aérien depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou en 2022, ainsi que la présence de mines flottantes en mer Noire sur des voies commerciales et énergétiques stratégiques.

Des avions de chasse roumains ont détruit cette année des drones marins flottant près du gisement Neptun Deep .