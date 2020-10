Le groupe Carlyle acquiert un portefeuille d'actifs de logistique du dernier kilomètre

(AOF) - Le groupe Carlyle a annoncé avoir acquis un portefeuille de 27 actifs de logistique urbaine en France et en Allemagne dans le cadre d'une opération de « sale and lease-back ». Actuellement occupées à plus de 98%, les 27 plateformes spécialisées dans la livraison de colis ont une superficie totale de 158 000 m2 et bénéficient d'emplacements stratégiques à proximité des grandes zones urbaines et commerciales de France (92 000 m2) et d'Allemagne (66 000m2).

La société d'investissement précise que cet investissement a été effectué par Carlyle Europe Realty (CER), fonds immobilier paneuropéen qui enregistre 540 millions d'euros d'encours en fonds propres. Cette transaction augmente l'exposition du fonds à la logistique européenne, un marché sur lequel le fonds se concentre tout particulièrement depuis 2016. '' Le marché européen de la logistique a en effet connu une croissance rapide ces dernières années, prouvant sa résilience tout au long de la pandémie de Covid-19, avec notamment l'accélération du e- commerce qui a entraîné une augmentation des volumes de livraison '' indique le communiqué.

"Cette acquisition représente une étape de plus dans notre stratégie d'investissement sur le secteur de la logistique axée sur l'acquisition d'actifs de qualité et idéalement situés, qui a vu ses volumes de livraison augmenter rapidement grâce à la forte croissance du e-commerce. Nous sommes ravis d'accroître notre exposition à ce segment en forte croissance en France et en Allemagne, deux pays qui sont au cœur de notre stratégie d'investissement en Europe " a ajouté Marc-Antoine Bouyer, directeur général de Carlyle Europe Realty.