Le groupe canadien RBC dépasse ses prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la vigueur des marchés de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les revenus des marchés des capitaux ont augmenté de 45,3 % en raison des activités de transactions et de fusions et acquisitions

*

Les revenus de la gestion de patrimoine ont augmenté de 32,5%

*

Le BPA ajusté de 3,85 $CAN dépasse l'estimation de 3,53 $CAN

(Ajout de détails dans l'ensemble du document, commentaire d'analyste au paragraphe 11) par Nivedita Balu et Pritam Biswas

La Banque Royale du Canada < http://ry.to/

> a dépassé les estimations des analystes pour les bénéfices du quatrième trimestre mercredi, grâce à un revenu important de son segment des marchés de capitaux et à des frais plus élevés pour ses activités de gestion de patrimoine.

Les plus grandes banques du Canada ont misé sur les activités à forte marge basées sur les frais pour stimuler l'expansion à un moment où la croissance des prêts dans les segments des services bancaires aux particuliers et aux entreprises a stagné en raison de l'incertitude économique.

Les fusions et acquisitions mondiales sont également en plein essor grâce aux méga-acquisitions et à l'activité de capital-investissement, malgré l'incertitude liée aux politiques tarifaires des États-Unis et aux conflits géopolitiques, tandis que la volatilité du marché a accru l'activité de transactions.

Au quatrième trimestre, RBC a enregistré une hausse de 45,3 % du bénéfice net de ses activités sur les marchés des capitaux, grâce à l'augmentation des revenus de transactions, à la hausse des activités de fusion et d'acquisition et à l'augmentation des revenus de prêts dans toutes ses régions. Les bénéfices du secteur de la gestion de patrimoine ont augmenté de 32,5 %.

RBC, leader du marché au Canada, a renforcé ses activités aux États-Unis, en se concentrant sur les marchés des capitaux et la gestion de patrimoine et en renforçant sa présence sur le marché de détail par l'intermédiaire de sa filiale City National Bank.

Elle a également gagné des parts de marché au Canada grâce à l'acquisition des activités de HSBC dans le pays.

Néanmoins, les incertitudes économiques mondiales et l'absence d'accord commercial avec les États-Unis ont mis l'économie canadienne sous pression, le chômage et l'atonie du marché du logement restant des préoccupations majeures.

"À l'horizon 2026, notre solidité financière reste l'un de nos principaux atouts, car elle sous-tend nos excellentes notes de crédit et nous donne la capacité de financer notre croissance future", a déclaré le directeur général Dave McKay dans un communiqué.

Le bénéfice net ajusté de RBC au quatrième trimestre a augmenté de 25 % pour atteindre 5,55 milliards de dollars canadiens (3,98 milliards de dollars). Par action, il a atteint 3,85 dollars canadiens, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,53 dollars canadiens, selon les données de LSEG.

Sa provision pour créances douteuses - la somme que les banques mettent de côté pour se prémunir contre les créances douteuses - s'est élevée à 1 milliard de dollars canadiens, soit un peu plus que l'estimation de 973,8 millions de dollars canadiens.

"Un trimestre solide dans l'ensemble", a déclaré Mike Rizvanovic, analyste à la Banque Scotia, dans une note. "Bien que les pertes de crédit aient été légèrement élevées au cours du trimestre, elles sont restées à des niveaux très gérables."

La banque homologue Bank of Nova Scotia BNS.TO a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, également dopé par les bons résultats de ses segments de marchés de capitaux. (1 $ = 1,3944 dollar canadien)