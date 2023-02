(AOF) - Le Groupe BPCE devient actionnaire de Scope Group, le principal fournisseur européen de notes de crédit indépendantes, d'analyses ESG et de recherches de fonds. En prenant une participation dans Scope Group, le Groupe BPCE souhaite soutenir une initiative européenne sur le marché de la notation dominé jusqu’à présent par les grandes agences anglo-saxonnes. Il vient ainsi renforcer la base de ses actionnaires européens, aux côtés de AXA, B&C Beteiligungs management, Foyer, HDI/Talanx, Signal Iduna, SV SparkassenVersicherung, Swiss Mobiliar,

Scope est une agence de notation financière et extra-financière (ESG) couvrant toutes les classes d'actifs (pays, sociétés, collectivités publiques, financements, …). Elle exerce son activité dans toute l'Europe et compte environ 300 collaborateurs. Elle dispose par ailleurs d'un agrément de l'autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et de l'autorité de supervision financière suisse (FINMA).