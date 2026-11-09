Le groupe autrichien MM va céder sa participation majoritaire dans son activité d'emballage dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

La société autrichienne Mayr-Melnhof Karton MMKV.VI a annoncé lundi qu'elle allait céder 70 % de sa branche emballage à la société américaine de capital-investissement KPS Capital Partners, dans le cadre d'une opération valorisant cette activité à 2,4 milliards d'euros (2,69 milliards de dollars), dette comprise.

La société, également connue sous le nom de MM Group, se concentrera sur ses activités de carton et de papier et conservera une participation de 30 % dans la branche emballage, qui fonctionnera comme une société indépendante.

Voici plus de détails:

* MM Group prévoit de dégager entre 1,8 et 1,9 milliard d’euros de produit de cession, qu’il utilisera pour rembourser sa dette, saisir des opportunités stratégiques et redistribuer entre 500 et 600 millions d’euros à ses actionnaires

* Sa participation dans l’activité d’emballage pourrait tomber à 20 % si certains objectifs de résultats fixés pour 2027 ne sont pas atteints, sans qu’aucun paiement supplémentaire ne soit versé à la société

* L'opération, approuvée par le conseil de surveillance de MM Group, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et autres

* L'action de la société a perdu environ 28 % cette année

* KPS investit dans des entreprises manufacturières et industrielles et disposait d'un actifs sous gestion d'environ 19,1 milliards de dollars à la fin du mois de juin

(1 dollar = 0,8926 euro)