Le groupe australien Goodman s'associe à Digital Realty dans le cadre d'une offre d'achat sur les actions de NextDC

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La société immobilière australienne Goodman Group GMG.AX et Digital Realty DLR.N ont proposé mercredi de racheter jusqu’à 9,9 % de NextDC

NXT.AX , opérateur de centres de données en difficulté, dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 650 millions de dollars australiens (soit 453,25 millions de dollars), selon une lettre d’intentions consultée par Reuters.

NextDC, Goodman Group et Digital Realty n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters envoyée en dehors des heures d’ouverture des marchés australiens et américains.

Goodman Group et Digital Realty proposent de racheter les actions à 9,50 dollars australiens chacune, soit une prime de 45,5% par rapport au cours de clôture de NextDC mercredi, qui s'élevait à 6,53 dollars australiens.

(1 dollar = 1,4341 dollar australien)