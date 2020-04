Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouverneur de New York ferme les terrains de jeu pour enrayer le coronavirus Reuters • 01/04/2020 à 19:18









NEW YORK, 1er avril (Reuters) - Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a ordonné mercredi la fermeture des terrains de jeu dans la ville de New York pour tenter de freiner la propagation du coronavirus qui a déjà fait près de 2.000 morts dans son Etat. "Regardez-nous aujourd'hui, vous vous verrez demain", a-t-il dit à l'adresse des autres régions des Etats-Unis, soulignant que "la géographie ne sera d'aucune aide" et que "les régions rurales ne sont pas immunisées". En l'espace de 24 heures, le nombre des décès enregistrés dans le quatrième Etat le plus peuplé du pays a augmenté de 25% en un jour, passant à 1.941 morts. Au total, l'Etat de New York compte désormais 83.712 cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2, en hausse de 10%. La veille, le maire de la ville, Bill de Blasio, avait décidé la fermeture de dix terrains de jeu. En généralisant la fermeture à tous les "playgrounds" de New York City, le gouverneur Cuomo veut renforcer la stratégie de distanciation sociale mise en oeuvre, comme dans d'autres territoires confrontés à la pandémie, pour lisser la courbe des nouveaux cas et étendre dans le temps les hospitalisations afin d'éviter une saturation des établissements de santé. "La densité (démographique) est encore trop élevée et toujours trop dangereuse. Nous fermons les terrains de jeu de la ville de New York parce qu'ils sont trop fréquentés", a-t-il dit, appelant les New-Yorkais à respecter une distance minimale de six pieds (environ 1m80) entre eux. Il a également prévenu que les forces de l'ordre allaient faire respecter plus énergiquement le principe de distanciation sociale. Les espaces ouverts, comme les parcs, restent en revanche ouverts. "Le virus nous affecte tous", a dit Andrew Cuomo, en appelant à la responsabilité de chacun et soulignant que son propre frère, Chris Cuomo, présentateur sur CNN, avait été contaminé. (Maria Caspani version française Henri-Pierre André)

