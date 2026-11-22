Le gouverneur de l'État de Washington et un syndicat dénoncent les arrestations de voyageurs par l'ICE à l'aéroport de Seattle

Le gouverneur de l'État de Washington a dénoncé samedi les autorités fédérales chargées de l'immigration pour avoir arrêté deux personnes sur une passerelle d'embarquement dans un aéroport de la région de Seattle.

L'incident, impliquant des agents de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement), s'est produit vers 8h00 PST (16h00 GMT) à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, alors que des passagers embarquaient sur un vol Alaska Airlines à destination de Los Angeles. Les agents de l'ICE ont mené une opération visant à arrêter Ricardo Larrondo Mendoza, dont le visa avait expiré, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Les agents ont également arrêté une deuxième personne, Sofia Hernandez Mejia, qui leur a jeté du café brûlant, a indiqué l’ICE dans un message publié sur les réseaux sociaux. Mme Mejia avait elle aussi dépassé la durée de validité de son visa, a précisé l’ICE, ajoutant qu’elle serait inculpée pour agression sur un agent fédéral.

Reuters n’a pas pu identifier les avocats de M. Mendoza ni de Mme Mejia.

“L’ICE est complètement et totalement hors de contrôle, et aujourd’hui, nous sommes confrontés à une nouvelle preuve de cela”, a déclaré samedi le gouverneur Bob Ferguson, un démocrate, lors d’une conférence de presse.

La vidéo de l’incident, qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, est “horrible” et “effrayante”, a déclaré M. Ferguson, ajoutant qu’il avait dit aux représentants d’Alaska Airlines qu’“ils devaient demander à l’ICE de quitter nos aéroports”.

Le gouverneur a indiqué qu’il adresserait la même demande à toutes les autres compagnies aériennes opérant depuis l’aéroport de Sea-Tac.

Alaska Airlines [RIC:RIC:ALKAIR.UL] s’est dite “préoccupée” par cette intervention fédérale.

“Alaska Airlines n’a pas été prévenue à l’avance de cette opération de contrôle et nous nous efforçons de comprendre les circonstances de ce qui s’est passé”, a déclaré la compagnie dans un communiqué.

April Sims, présidente du Conseil du travail de l’État de Washington (AFL-CIO), a qualifié l’arrestation menée par l’ICE d’opération “coup de poing” qui a semé la peur et le chaos à un moment délicat pour le transport aérien.

“Quelques jours seulement après que notre pays a connu des perturbations généralisées du trafic aérien et des vols cloués au sol , les agents fédéraux ont choisi de mener cette opération dans l’un de nos aéroports les plus fréquentés, pendant l’une des semaines les plus chargées de l’année en termes de voyages”, a déclaré Mme Sims dans un communiqué diffusé par le syndicat, qui regroupe des sections locales représentant les agents de bord et le personnel au sol de l’aéroport de Sea-Tac.

Alaska Airlines a indiqué que de nombreux passagers avaient été réacheminés sur d’autres vols peu après l’incident et que le vol initialement prévu avait décollé à 11h00 PST (19h00 GMT).