Le gouverneur de Californie propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux étatiques pour les VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux étatiques pour les véhicules électriques après que le Congrès ait mis fin, plus tôt cette année, à une déduction fiscale fédérale de 7 500 dollars sur les taxes d'État pour les nouveaux VE, a déclaré l'État vendredi.

Fin 2024, M. Newsom a déclaré que si le président Donald Trump éliminait le crédit d'impôt fédéral pour les VE, il proposerait de créer une nouvelle version du Clean Vehicle Rebate Program de l'État qui s'est terminé en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner 586 000 véhicules au cours d'une décennie. Les ventes de VE ont fortement chuté au cours des trois derniers mois de 2024 après l'expiration du crédit d'impôt fédéral le 30 septembre.