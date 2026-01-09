 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouverneur de Californie propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux étatiques pour les VE
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, propose 200 millions de dollars de nouveaux rabais fiscaux étatiques pour les véhicules électriques après que le Congrès ait mis fin, plus tôt cette année, à une déduction fiscale fédérale de 7 500 dollars sur les taxes d'État pour les nouveaux VE, a déclaré l'État vendredi.

Fin 2024, M. Newsom a déclaré que si le président Donald Trump éliminait le crédit d'impôt fédéral pour les VE, il proposerait de créer une nouvelle version du Clean Vehicle Rebate Program de l'État qui s'est terminé en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner 586 000 véhicules au cours d'une décennie. Les ventes de VE ont fortement chuté au cours des trois derniers mois de 2024 après l'expiration du crédit d'impôt fédéral le 30 septembre.

Véhicules électriques

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
82,820 USD NYSE -2,69%
TESLA
446,0969 USD NASDAQ +2,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank