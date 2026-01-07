 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouverneur de Californie déclare que Valero continuera à importer de l'essence après la fermeture de la raffinerie de Benicia
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout d'éléments de contexte et de détails dans la déclaration du gouverneur)

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi que Valero Energy VLO.N continuerait à importer de l'essence dans le nord de la Californie après l'arrêt des activités de sa raffinerie de Benicia en avril, plutôt que de se retirer complètement du marché.

Le raffineur basé à San Antonio, au Texas, a déclaré l'année dernière qu'il fermerait la raffinerie de 145 000 barils par jour de la région de San Francisco d'ici avril 2026, au milieu des préoccupations concernant la baisse des approvisionnements en carburant de la Californie et les prix élevés de l'essence.

M. Newsom a déclaré dans un communiqué que le plan actualisé de Valero prévoyait d'approvisionner le marché en combinant les stocks existants et les importations.

Cela a marqué un "changement constructif" par rapport à une annonce antérieure qui prévoyait la possibilité d'une fermeture complète et d'un retrait du marché de la Californie du Nord d'ici le début de l'année 2026, a-t-il déclaré.

"Nous sommes en pourparlers avec Valero afin d'évaluer les options pour la poursuite des activités de la raffinerie de Benicia et j'apprécie que l'entreprise planifie de manière responsable, notamment en prévoyant des importations de produits raffinés pour approvisionner le marché dans l'intervalle", a ajouté M. Newsom.

Valero n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les activités de la raffinerie Valero de Wilmington, dans le comté de Los Angeles, restent inchangées, selon la déclaration de M. Newsom.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,01 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
56,30 USD Ice Europ -1,19%
VALERO ENERGY
178,290 USD NYSE -1,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/01/2026
    Top 5 IA du 06/01/2026
    information fournie par Libertify 07.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un tracteur est stationné devant le Parlement européen, le 18 décembre 2025 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Mercosur: avant de signer, l'UE tente une dernière fois de rassurer les agriculteurs
    information fournie par AFP 07.01.2026 04:59 

    Tout proche de signer l'accord commercial avec le Mercosur, la Commission européenne va tenter une ultime fois de répondre à la colère des agriculteurs lors d'une réunion ministérielle mercredi à Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept sont attendus ... Lire la suite

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez à Caracas le 5 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )
    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", répond la présidente par intérim à Trump
    information fournie par AFP 07.01.2026 02:09 

    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", a lancé mardi sa présidente par intérim, au premier jour de son mandat après l'enlèvement du chef de l'Etat Nicolas Maduro à Caracas sur ordre de Donald Trump, qui assure que les autorités vénézuéliennes vont remettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank