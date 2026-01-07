Le gouverneur de Californie déclare que Valero continuera à importer de l'essence après la fermeture de la raffinerie de Benicia

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi que Valero Energy VLO.N continuerait à importer de l'essence dans le nord de la Californie après l'arrêt des activités de sa raffinerie de Benicia en avril, plutôt que de se retirer complètement du marché.

Le raffineur basé à San Antonio, au Texas, a déclaré l'année dernière qu'il fermerait la raffinerie de 145 000 barils par jour de la région de San Francisco d'ici avril 2026, au milieu des préoccupations concernant la baisse des approvisionnements en carburant de la Californie et les prix élevés de l'essence.

M. Newsom a déclaré dans un communiqué que le plan actualisé de Valero prévoyait d'approvisionner le marché en combinant les stocks existants et les importations.

Cela a marqué un "changement constructif" par rapport à une annonce antérieure qui prévoyait la possibilité d'une fermeture complète et d'un retrait du marché de la Californie du Nord d'ici le début de l'année 2026, a-t-il déclaré.

"Nous sommes en pourparlers avec Valero afin d'évaluer les options pour la poursuite des activités de la raffinerie de Benicia et j'apprécie que l'entreprise planifie de manière responsable, notamment en prévoyant des importations de produits raffinés pour approvisionner le marché dans l'intervalle", a ajouté M. Newsom.

Valero n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les activités de la raffinerie Valero de Wilmington, dans le comté de Los Angeles, restent inchangées, selon la déclaration de M. Newsom.