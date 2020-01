Le gouvernement va baisser le taux du Livret A à 0,50%-Le Maire

(Actualisé avec citations de Bruno Le Maire) PARIS, 15 janvier (Reuters) - Le taux du Livret A sera abaissé de 0,75% au plancher de 0,50% en février, annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien publié mercredi soir sur le site du Parisien. Le gouvernement suit ainsi à la lettre la recommandation de la Banque de France qui se base sur une formule tenant compte du niveau des taux d'intérêt et de l'inflation et dont le plancher a été fixé à 0,50%. Alors que le taux de rémunération du Livret A - destiné notamment au financement du logement social - est gelé depuis août 2015 à 0,75%, le ministre de l'Economie estime qu'il aurait été "irresponsable et incohérent" de le maintenir plus longtemps à ce niveau. "Incohérent par rapport à notre politique de diversification des placements. Et irresponsable pour les milliers de Français qui attendent un logement social", souligne Bruno Le Maire. "Ce nouveau taux permettra en effet de construire 17.000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52.000 chaque année", souligne-t-il. La rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP) passera quand à elle de 1,25% actuellement à 1%, précise le ministre. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)