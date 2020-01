Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement va baisser le taux du Livret A à 0,50%-Le Maire Reuters • 15/01/2020 à 19:40









PARIS, 15 janvier (Reuters) - le taux du Livret A sera abaissé de 0,75% au plancher de 0,50% en février, annonce le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien publié mercredi soir sur le site du Parisien. Le gouvernement suit ainsi à la lettre la recommandation de la Banque de France. Le taux de rémunération du Livret A est gelé depuis août 2015 à 0,75%. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)

