Le gouvernement sonne le top départ de la réforme de l'assurance chômage

D'ici 2027, le gouvernement veut atteindre l'objectif de plein emploi, soit un taux de chômage aux alentours de 5% contre 7,4% en ce moment. De leur côté, les organisations patronales réclament haut et fort cette réforme de l'assurance chômage car certaines sociétés affirment ne pas pouvoir répondre à des marchés ou bien être contraintes de réduire leur activité, faute de trouver le personnel et la main d’œuvre adéquats.

Le projet de loi a pour but dans un premier temps de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage. Issues d'une réforme déjà controversée du premier quinquennat, elles seraient arrivées sinon à échéance le 31 octobre prochain.

(AOF) - L'exécutif a donné le coup d'envoi d'une nouvelle réforme visant à répondre aux difficultés de recrutement en faisant varier les conditions d'indemnisation des chômeurs selon la conjoncture, une idée catégoriquement rejetée par les syndicats. "Nous allons saisir les organisations syndicales et patronales dans le cadre d'une concertation", a déclaré le ministre du travail Olivier Dussopt.

