Le gouvernement renforce son dispositif de soutien pour les bars et restaurants marseillais

PARIS, 25 septembre (Reuters) - La fermeture totale des bars et des restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille est une décision "difficile mais indispensable", a déclaré vendredi Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui a détaillé sur CNews le dispositif de soutien qui accompagnera les restaurateurs. Classée depuis mercredi en zone d'alerte maximale au coronavirus, de même que la Guadeloupe, la métropole d'Aix-Marseille doit mettre en oeuvre à partir de samedi une fermeture totale des bars et des restaurants pour une durée de quinze jours. La décision a suscité l'incompréhension, voire la colère à Marseille, où les élus locaux ont réclamé en vain un report de dix jours avant l'entrée en vigueur de ces mesures tandis que les restaurateurs doivent manifester dans la journée devant le Tribunal de commerce. "Ce sont des décisions difficiles mais aussi indispensables compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire à Marseille", a déclaré Elisabeth Borne, ajoutant que Marseille était à "cinq fois le taux d'alerte". "Il faut agir maintenant pour éviter de se retrouver dans la situation du mois de mars", a-t-elle poursuivi. La ministre a ajouté que le dispositif d'accompagnement serait accentué pour les entreprises du secteur, avec des mesures de chômage partiel intégrant une prise en charge à 100% des salariés, une annulation des charges sociales et fiscales pendant la durée de la fermeture et un effort au niveau du Fonds de solidarité qui va passer à 10.000 euros par mois. "L'objectif, c'est évidemment qu'on puisse couvrir leurs charges fixes et qu'ils ne soient pas mis en difficulté", a-t-elle dit. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargé des PME, sont attendus cet après-midi à Marseille pour exposer aux représentants des fédérations professionnelles du secteur Hôtellerie, Café, Restaurant le renforcement des dispositifs d'aides financières mises en place par l'Etat. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

