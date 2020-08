Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement mauritanien a démissionné en bloc-Premier ministre Reuters • 06/08/2020 à 15:20









NOUAKCHOTT, 6 août (Reuters) - Le gouvernement mauritanien a démissionné en bloc, a annoncé jeudi le Premier ministre. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya n'a fourni aucune justification à cette démission collective lors d'un bref échange avec des journalistes. Cette décision intervient alors qu'une enquête conduite par des parlementaires pour des faits de corruption semble mettre en cause plusieurs ministres. (Kissima Diagana; version française Nicolas Delame)

