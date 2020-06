Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement libyen dit être entré dans Tarhouna, dernier bastion d'Haftar près de Tripoli Reuters • 05/06/2020 à 11:27









TUNIS, 5 juin (Reuters) - Les forces du gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale, ont annoncé vendredi être entrées dans Tarhouna, qui était le dernier bastion important aux mains de l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar dans le secteur de Tripoli. Le centre des opérations du GNA a précisé dans un communiqué que les forces fidèles au gouvernement de Fayez al Sarraj étaient entrées dans la ville le long de quatre axes et qu'elles en avaient atteint le centre. Abdelsalam Ahmed, un habitant de la ville, a confirmé que les forces du gouvernement d'entente nationale étaient entrées dans la localité. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'Armée nationale libyenne. Tarhouna se trouve à une centaine de kilomètres au sud-est de Tripoli, dont les forces du GEN ont annoncé la veille avoir repris le contrôle total, mettant fin à l'offensive lancée il y a quatorze mois par les forces du maréchal Haftar. Pour autant, le conflit libyen est loin d'être terminé, les forces d'Haftar contrôlant toujours l'est du pays et de larges territoire dans le sud. (Angus McDowall version française Myriam Rivet et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

