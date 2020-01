Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement libanais sur le point d'être dévoilé Reuters • 21/01/2020 à 18:10









BEYROUTH, 21 janvier (Reuters) - Le Premier ministre désigné du Liban, Hassan Diab, est attendu ce mardi au palais présidentiel et la composition de son gouvernement sera dévoilée dans la soirée, rapporte la chaîne de télévision Al Manar. D'après deux sources politiques sollicitées par l'agence Reuters, un accord a été trouvé pour la formation d'un gouvernement de vingt ministres Selon ces mêmes sources, le ministère des Finances ira à l'économiste Ghazi Wazni. Le futur cabinet va devoir s'atteler à la plus grave crise économique que le Liban ait vécu depuis plusieurs décennies. (Ellen Francis version française Henri-Pierre André)

